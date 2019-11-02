Отец омской аспирантки-медика, погибшей после косметической процедуры, боится, что виновный уйдет от ответственности

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-02T08:44:10+03:00

Ольга была отличницей и в школе, и в университете. Фото: Личный архив

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Напомним, 23-летняя аспирантка омского медуниверситета Ольга Климкович скончалась после простейшей операции по удалению двух небольших рубцов на шее и ноге.

Как выяснилось позже, процедуру проводил не квалифицированный специалист по этому профилю, а преподаватель девушки – хирург-онколог Сергей Попов. Мужчина неправильно рассчитал дозу «Лидокаина», и она, по версии обвинения, оказалась смертельной. Оля впала в кому и через несколько дней скончалась в реанимации.

Дело передано в суд. Но родители умершей опасаются, что виновный может уйти от ответственности.

– Я ознакомился с уголовным делом по обвинению Попова Сергея Петровича, – рассказал «Комсомолке» отец погибшей девушки Игорь Климкович. – Обвиняемый делает все для затягивания разбирательств на два года – именно такой срок давности по инкриминмруемой ему статье. От меня и мамы Оли были скрыты многочисленные уведомления о переносе сроков окончания следственных действий. 05 ноября будет первое судебное заседание, на котором обвиняемому предложат ознакомиться с предъявляемым ему обвинением. И он имеет законное право в очередной раз отказаться от этого. При условии, что он вообще явится в суд. Он же может заболеть, например.

Мы будем держать на контроле эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU