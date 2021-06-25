Главой омского поселка, где выборы выигрывала сторож школы, все-таки стал прежний руководитель Артур Лен

Артур Лен все-таки переизбран главой после казуса с предыдущими выборами и победой школьного сторожа Надежды Чекмаревой (на фото справа).

В четверг, 24 июня, в совет депутатов Новоомского сельского поселения снова выбирал главу поселка. На этот раз голосование обошлось без интриги, пост достался практически бессменному Артуру Лену.

Голосовали за двух кандидатов, отобранных избирательной комиссией: Артура Лена и местного предпринимателя Александра Боровицкого. За действующего главу отдали 7 голосов, за его соперника – 1. Еще двое сельских парламентариев высказались против всех, со ссылкой на депутата Александра Дождикова сообщает «Новый Омск».

Напомним, эта история с выборами в Новоомском длится уже больше полугода. В декабре в качестве протеста большинство местных депутатов проголосовали за технического кандидата – школьного сторожа Надежду Чекмареву. История оказалась настолько необычной, что ее даже прокомментировала глава федерального избиркома Элла Памфилова.

В тот раз Чекмарева, испугавшись внезапно свалившейся на нее должности, просто исчезла, написав отказ от должности. Она даже уехала на несколько дней из поселка, чтобы избежать повышенного внимания к своей персоне.

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