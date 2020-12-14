«Позор!»: Сторожа, которая победила на выборах главы омского поселка, затравили местные жители

Надежда Чекмарева уже жалеет, что ввязалась во всю эту историю. Фото: Одноклассники

Против 66-летней Надежды Чекмаревой обернулась история с победой на выборах главы поселка Новоомский. Школьный сторож обошла бессменного руководителя местной администрации Артура Лена, хотя считалась техническим кандидатом. До этого чиновник 14 лет возглавлял поселок и был готов пойти на новый срок.

Однако из 10 местных депутатов, которые выбирали главу, большинство проголосовали за сторожа Чекмареву. Народные избранники уже заявили, что это было протестное голосование. Случившееся стало настоящей сенсацией, которая на страх местных чиновников и самой Надежды Ивановной вышла далеко за пределы Новоомского. Уже на следующее утро Чекмарева написала отказ от должности. Объяснять свое участие в выборах и решение не занимать кресло главы журналистам она не спешит. "Комсомолка" дозвонилась до школьного сторожа, и вот, что она нам ответила:

- Без комментариев! До свидания.

И положила трубку. Не в восторге от ситуации с выборами главы и местные жители. То ли их возмутило, что Чекмарева выиграла, то ли дело в ее отказе, но односельчане обрушили на нее шквал критики. Люди недовольны, что их поселок оказался втянут в какие-то политические игры.

- Неужели в поселении Новоомском не нашлось грамотной, умной кандидатуры на главу?Позор! Сторож и без высшего образования в преклонном возрасте - глава! Ура! - написала одна из местных жительниц.

И она не единственная, кто в Новоомском высказал свое недовольство.

- Неужели она согласна на эту должность? Или, наверное, главе Лену решила помочь и влипла сама. Без нее он бы не прошел, - возмутилась другая жительница поселка.

- Сторож отказалась от должности, на которую зачем-то баллотировалась! В этом-то и позор! Подзаработать хотела? - не скрывает негатива другая односельчанка.

Защитить сторожа школы попытался депутат местного сельсовета Александр Дождиков.

- У меня к вам большая просьба: давайте будем уважительно относиться друг к другу. Надежда Ивановна попала в водоворот событий и даже не предполагала такой огласки, конечно такого резонанса никто не ожидал. Но все это не отменяет добрососедского отношения друг ко другу, - заявил народный избранник.

В ближайшее время в поселке будет объявлено о новых выборах. Но пройдут они уже в следующем году.