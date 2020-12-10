Школьный сторож выиграла выборы и стала главой поселка в Омской области

Теперь поселок на 5 000 человек возглавляет обычный школьный сторож.

Настоящая политическая сенсация произошла в поселке Новоомский. Там накануне выбирали главу района. Никто бы так и не узнал об этих выборах, если бы не их результат. Все двигалось своим чередом - 62-летний действующий глава Артур Лен, который руководит поселком уже 14 лет, шел к очередному своему сроку. В соперниках у него была директор МКУ «Хозяйственное управление администрации Новоомского сельского поселения» Наталья Пекай да технический кандидат Надежда Чекмарева - сторож местной школы.

Конкурсная комиссия почему-то забраковала кандидатуру Пекай и сняла ее с выборов. В итоге депутатам Новоомского сельского совета предстояло выбрать нового руководителя из двух людей - действующего опытного главы и школьного сторожа. Было абсолютно ясно, что Надежда Чекмарева - технический кандидат. Нужна она была лишь для того, чтобы выборы признали действительными. Никто не сомневался в очередной победе Артура Лена перед тем, как депутаты местного совета начали голосовать.

Какого же было удивление всех, когда начали считать голоса. За Надежду Чекмареву проголосовало 6 депутатов из 10! А это значит, что школьный сторож выиграла выборы. Сейчас для пятитысячного поселка это главная тема для разговоров на кухне. Многие до сих пор не верят, что это случилось. Говорят, что больше всех удивилась сама Надежда Чекмарева. Она и не думала становиться главой. Местные говорят, победа на выборах ее не только удивила, но и теперь пугает. Со свалившейся должность. главы школьный сторож не представляет, что делать.

А бессменный глава Новоомского Артур Лен сейчас гадает, что это было. И пытается понять, как получилось, что большинство депутатов отдали свои голоса за соперницу. Ведь она даже и не думала становиться главой. В общем, поселок сейчас пребывает в легком шоке. А больше всех - сама виновница событий. Работа в школе Надежду Чекмареву вполне устраивала, уходить оттуда она и не собиралась. А теперь ей нужно тащить на себе поселок и отвечать за 5 000 человек, живущих в нем.

Добавим, что осенью похожий случай произошел под Костромой. Там на выборах главы Повалихинского сельского поселения победу одержала местная уборщица Марина Удгодская. Она тоже считалась техническим кандидатом и становиться главой даже не думала. Однако сейчас местные жители уже прочат ей место в Госдуме.