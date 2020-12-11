Сторож школы, неожиданно выигравшая выборы главы омского поселка, отказалась от должности

66-летняя Надежда Чекмарева работе главой предпочла работу в школе. Фото: Одноклассники

Настоящее политическое чудо уже сутки обсуждает вся страна. В поселке Новоомский на 5 000 жителей произошла сенсация: сторож местной школы выиграла выборы главы у бессменного руководителя Новоомского, который сидел в кресле вот уже 14 лет. Из 10 сельских депутатов 6 голосов они отдали за Надежду Ивановну, как уважительно в поселке зовут 66-летнюю Чекмареву.

Говорят, после объявления результатов она была в шоке не меньше действующего главы Артура Лена. Победа на выборах всерьез напугала женщину. Ведь многие сразу говорили: Надежда Чекмарева идет на выборы абсолютно техническим кандидатом. Рассматривать ее в качестве главы всерьез никто не собирался.

Правда, коллеги сторожа в местной школе, где Надежда Ивановна работала на полставки, считают иначе. Они были уверены, что Чекмарева теперь будет главой. Тем более, что зарплата на новом месте, по слухам, должна была составить порядка 70-80 тысяч.

- Человек она в поселке известный, ее многие знают. Ну решила, что есть еще силы возглавить район, - говорит говорит заместитель по воспитательной работе школы, которую сторожит теперь глава, Людмила Чворда. - Для нас, жителей, это не супер сенсация, как преподнесли это СМИ. Неожиданно, конечно, но так вышло.

Все уже представляли, как человек из народа придет и решит все проблемы в поселке. Но красивой политической сказки не получилось. Появилась информация, что Надежда Чекмарева написала отказ от должности. Работать главой поселка Новоомский она не будет. И, скорее всего, таких планов у женщины не было. Вероятно, Надежда Ивановна останется на своей прежней работе - сторожем в школе. На многие вопросы Чекмарева могла бы ответить сама. После победы на выборах ее телефон разрывается, но комментировать случившееся чудо и свой отказ сторож не спешит. На звонки Надежда Чекмарева не отвечает. И повышенное внимание к своей персоне ее только пугает.