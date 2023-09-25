Из «команды президента» на завод: экс-губернатор Омской области Александр Бурков нашел себе новую работу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков наконец-то нашел себе работу. Новым рабочим местом бывшего главы региона стал «Уралвагонзавод», сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник в крупной промышленной компании. Сам Бурков в комментарии СМИ, отметил, что пока не работает на предприятии.

Напомним, Александр Бурков ушел с поста губернатора Омской области 29 марта 2023 года. После отставки Бурков отметил, что перейдет на новое место работы, при этом не уточнил на какое именно. Однако экс-губернатор, будучи мастером политической интриги, подчеркнул, что остается работать в команде президента. Бурков не обманул. Это этим летом он вошел в команду президента, но не Президента Российской Федерации, а президента Федерации спортивного туризма России, то есть Сергея Миронова. Миронов даровал отставному губернатору место секретаря Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по взаимодействию с органами исполнительной власти.

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