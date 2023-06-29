Экс-губернатора Буркова назначили секретарем Президиума Центрального совета «Справедливой России»

Фото: omskportal.ru

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков был назначен секретарем Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по взаимодействию с органами исполнительной власти. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов.

— Мы все знаем, что до этого Омскую область много лет возглавлял наш однопартиец Александр Леонидович Бурков. За годы руководства он прошел вместе с жителями и пандемию, и проблемы СВО, решал множество текущих вопросов. В мае этого года из рук Владимира Путина он получил Орден Почета, что стало подлинным свидетельством заслуг нашего соратника. Недавно он был назначен Секретарем Президиума Центрального совета партии по взаимодействию с органами исполнительной власти, — отметил Сергей Миронов.

Напомним, Александр Бурков покинул пост губернатора Омской области 29 марта 2023 года. Сразу после отставки Бурков заявил, что переходит на новое место работы, но не уточнил на какое, при этом отметил, что остается в команде президента. Экс-главе региона пророчили место сенатора от региона, однако, по информации СМИ, что-то пошло не так.

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