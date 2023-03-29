Владимир Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова

Фото: Иван МАКЕЕВ

29 марта на сайте Кремля опубликован Указ президента Владимира Путина о назначении врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Предыдущий руководитель региона Александр Бурков в своем телеграм-канале объяснился перед подписчиками о своем неожиданном уходе.

Напомним, что через полгода в Омской области состоятся выборы губернатора. Но, по словам бывшего руководителя, сейчас он должен находиться там, где сможет принести пользу.

- Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего Президента Владимира Владимировича Путина, - написал Бурков.

Уроженец Свердловской области поблагодарил омских коллег и жителей региона за шесть лет работы в Омской области.

- Время, прожитое в Омске, всегда буду вспоминать с теплотой и любовью. Часть моего сердца остается с вами, - заключил экс-губернатор Омской области Александр Бурков.

Фото: war.denis-pushilin.ru

Про Виталия Хоценко известно, что родной город 37-летнего политика - Днепропетровск. Воспитывался отцом - сотрудником МВД и матерью, работавшей в структурах «Газпрома».

Он окончил социологический факультет МГУ и на военной кафедре вуза получил звание лейтенанта. Имеет диплом Сингапурского института маркетинга.

В 2010 году возглавил департамент по науке и инновациям Ямала, потом был помощником первого замгубернатора ЯНАО по промышленности. С 2013 по 2019 год работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В сентябре 2019-го назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпрома РФ. В 2022 году назначен главой правительства ДНР.

Из известных фактов: в декабре попал под обстрел в донецком ресторане вместе с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Участвовал в конкурсе Лидеры России-2019 и вышел в финал.

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