Меценат меняет окна в омской школе, где раньше был избирательный участок Буркова

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
В омской школе, где раньше был избирательный участок Буркова, меценат меняет окна. Подробности рассказывает мэр Омска Сергей Шелест.
- Директор ООО «СтройТраст» Арман Альбертович Акопян показал, как идёт процесс по замене окон в школе № 6. Теперь в кабинетах и рекреациях станет значительно теплее, а значит и процесс обучения будет проходить комфортнее, - написал в своем телеграм-канале градоначальник.
Напомним, школа №6, которая расположена в районе 1-й Северной, была избирательным участком экс-губернатора региона Александра Буркова.
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