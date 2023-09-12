«Это мой второй день рождения»: Пассажирка самолета, приземлившегося в поле, летела к маме в Омск

В Омске 39-летнюю Татьяну встретили родные. Фото: скриншот видео.

Полет к родителям из Сочи в Омск 39-летней Татьяне по истине запомнится на всю жизнь. Самолет, в котором летела женщина, из-за отказа гидросистемы не смог сесть в Омске, но и долететь бы в Новосибирск тоже не вышло. Запаса топлива просто бы не хватило, чтобы добраться до запасного аэродрома. Тогда экипаж воздушного судна принял единственное возможное решение — посадить самолет в голом поле в районе деревни Каменка Убинского района Новосибирской области. К счастью, посадка прошла, никто из 161 пассажира практически не пострадал, за исключением двух, что получили ушибы. Остальные испытали, пожалуй, незабываемые чувства, оказавшись буквально на волоске от возможной гибели.

Татьяна, летевшая в свой отпуск к родителям, как и другие пассажиры, добралась в Омск на электричке, рейс которой был специально организован для всех, кто находился на борту. На вокзале женщину, которая едва отошла от шока, вызванного посадкой в голом поле, встретили родные. Первое, что сказала омичка, спускаясь по ступеням вокзала навстречу близким: «Это мой второй день рождения!». Женщина крепко обняла близких, ждавших ее перед входом в здание.

— Сначаала нам вообще сообщили, что в Омске нелетная погода. Условия для посадки плохие, поэтому летим в Новосибирск и сажимся там. Потом не знаю почему, мы летали кругами над полями. Потом минут через 20, когда уже бортпроводники занервничали, нам сказали, что будет аварийная посадка. Стюарты еще раз начали объяснять, как вести себя при посадке, мы все внимательно слушали и вообще не верили в происходящее - настолько было страшно и непонятно, знаете, как в кино, вот такой ужас. Пилот принял решение садиться в поле. Сел самолет мягко. Командир экипажа — герой. Он герой! Его команда тоже, — рассказала «КП-Омск» Татьяна.

Отметим, гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что все пассажиры самолета, севшего в поле под Новосибирском, получат компенсации по 100 тысяч рублей.

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