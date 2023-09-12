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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:19

Пассажирам рейса Сочи—Омск, экстренно севшего в поле, выплатят по 100 тыс рублей

Всего на борту были 167 человек
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Пассажирам рейса Сочи — Омск авиакомпании «Уральские Авиалинии», который был экстренно посажен в Новосибирской области, выплатят компенсации по 100 тысяч рублей каждому.

— Мы по полной программе заботимся об этих людях. Мы договорились со страховой компанией «АльфаСтархование». Каждому пассажиру будет выплачена компенсация по 100 тысяч рублей, — заявил гендиректор авиакомпании «Уральские Авиалинии».

Отметим, на борту рейса находились 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. По информации минздрава Новосибирской области, два человека получили ушибы, а еще двоим с повышенным давлением и приступом астмы оказали помощь медики. Пассажиров отправят в Омск и Новосибирск. Электропоезд с омичам, находившимися на борту, прибудет около 20:00 часов в Омск.