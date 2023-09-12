Доехали: в Омск прибыл поезд с пассажирами рейса Сочи — Омск, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском

Электропоезд, доставивший пассажиров самолета в Омск. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня вечером, 12 сентября, в Омск прибыл электропоезд с пассажирами рейса Сочи — Омск, который совершил аварийную посадку из-за отказа гидросистемы в поле в Новосибирской области.

Своими впечатлениям о перелете, который, к счастью, закончился удачно благодаря слаженной работе экипажа воздушного суда, поделилась одна из пассажирок, омичка Алина Захарченко. Девушка летела из Сочи вместе с маленькой дочкой.

— Нам было страшно. Я до сих пор не могу сформулировать, что мы все испытали. Но мы рады, что все закончилось хорошо. Местами мы думали, что нам всем конец. Мы не знаем, что произошло. Никто не знает. Мы все просто рады, что мы выжили. Во время посадки трясло, но не так, чтобы очень сильно. Для такой местности очень даже мягкое приземление. Нам объявили, что будет экстренная посадка, чтобы готовились эвакуироваться. Причины при этом никто не называл, — поделилась Алина.

Напомним, сегодня утром самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омск в Сочи, из-за отказа зеленой гидросистемы приземлился в поле, расположенном в районе деревни Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту находились 167 человек — 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил, что все пассажира самолета получат компенсации по 100 тысяч рублей от страховой компании.

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