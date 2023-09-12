Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на грунт в Новосибирской области

Экстренную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалиний», следовавший из Сочи в Омск.

Пока известно, что лайнер сел на грунт в Новосибирской области. Пострадавших в ходе жесткой посадки нет.

На борту, по предварительным данным, находятся больше 150 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Все живы. Ранее самолет подал сигнал тревоги и был направлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам.

Как сообщает BAZA, Airbus -A320 перед посадкой подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Он планировал приземлиться в аэропорту Новосибирска, но вскоре он пропал с радаров. Предварительно, борт находится близ села Каменка Новосибирской области.