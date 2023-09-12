«Отказала гидросистема»: гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал, почему самолет, летевший в Омск, посадили под Новосибирском

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, почему рейс, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

По словам Скуратова, при подлете в Омск у самолета отказала зеленая гидросистема. У самолета их три — зеленая, желтая и голубая. В такой ситуации командир воздушного суда должен оценить свои действия. В данном случае было принято решение уйти на посадку в Новосибирске, где влетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске (3000 против 2500 метров). Длины ВПП в Омском аэропорту бы просто не хватило для безопасного приземления: самолет мог на полной скорость выкатиться за эту полосу.

— К сожалению, условия, в том числе погодные (сильный ветер), увеличили расход топлива. Командир, осознав, что топлива не будет достаточно, принял решение посадить самолет в поле, — отметил Скуратов.

Напомним, сегодня утром самолет «Уральские авиалинии», летевший из Омск в Сочи, из-за проблем с гидросистемой приземлился в районе деревне Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту находились 167 человек — 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. Из пункта временного размещения, расположенного в убинском Доме культуры, пассажиров доставят в Омск и Новосибирск. Электричка с омичами, находившимися на борту, прибудет в Омск около 20:00 часов.

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