Фото: скриншот видео.

В социальных сетях появились видео из убинского Дома культуры, где временно разместили пассажиров рейса Омск — Сочи, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

На борту находились 167 пассажиров, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа. Как сообщили в минздраве Новосибирской области, два пассажира самолета были отправлены на рентген из-за ушибов, еще двоим понадобилась помощь медиков из-за повышенного давления и приступа астмы. До пункта временного размещения пассажиров доставили на автобусах.

Напомним, сегодня утром самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Омск в Сочи, из-за проблем с гидросистемой приземлился в районе деревне Каменка Убинского района Новосибирской области. Изначально борт должен был совершить посадку на аэродроме в Новосибирске, но пропал с радаров.

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