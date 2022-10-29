С рыбинского маньяка, который жестоко расправился со своими падчерицами из Омска, сняли обвинение в надругательстве над телами девочек

Фото: соцсети.

В Ярославском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве двух девочек из омской семьи, которые на момент совершения жестокого преступления своим отчимом проживали с ним в городе Рыбинске. Напомним эту чудовищную историю. Убийца, который на тот момент приходился сожителем матери школьниц, надругался над девочками, затем расчленил их тела, по непроверенной информации, он даже пытался запечь останки детей в духовке.

Мать обнаружила тела любимых дочек, когда в один из сентябрьских дней 2019 года вернулась домой с работы. С обвиняемым в тяжком преступлении Виталием М. женщина познакомилась через интернет, и очень быстро пара перебралась на совместную жилплощадь.

Мать тут же обратилась в полицию, а сам Виталий подался в бега. Спустя три дня его поймали. При задержании мужчина, которого соседи характеризовали только положительно, он мямлил, что виной всему алкоголь. После выпитого алкоголя у него снесло крышу. Но, как сообщили в полиции, и ранее Виталий уже был судим за аналогичное преступление. Он изнасиловал и жестоко убил ребенка, за что провел срок в тюрьме. Именно оттуда в соцсетях завязалась его роковая переписка с матерью девочек.

Задержание маньяка. Фото: стоп-кадр видео пресс-службы УМВД России Ярославской области.

За два года, которые шло расследование, маньяка дважды признавали невменяемым. При этом родной отец убитых девочек (он бывший полицейский), убитый горем, все время настаивал на проведении нового освидетельствования. В итоге последняя экспертиза дала заключение о вменяемости Виталия. После извергу предъявили обвинение по трем статьям: покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей; убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Еще одно обвинение - в надругательстве над телами умерших с Виталия сняли «в связи с истечением срока давности уголовного преследования». Суд над маньяком продолжается. Процедура проходит в закрытом режиме.

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