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«Дети называли отчима папой»: знакомые семьи в шоке от убийства девочек из Омска в Рыбинске

Они были уверены, что в семье прекрасные отношения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Знакомые матери детей поражены тем, что ее избранник мог убить девочек.

Знакомые матери детей поражены тем, что ее избранник мог убить девочек.

Двух малолетних сестер из Омска жестоко зарезанными нашла их мать утром 15 сентября. В убийстве подозревают сожителя омички, Виталия Молчинова, в Рыбинск к которому мать с детьми переехали около месяца назад. Знакомые омички поражены такому инциденту.

- Недавно списывались с Юлией, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались, - говорит коллега Валентины с ее прежней работы в Омской области. - Рассказала, что дети называют Виталия папой, что они к нему очень хорошо относятся и он к ним тоже. Бедная Юлечка, как же она теперь...

Сейчас следователи разыскивают Виталия Молчанова, который скрывается. Номер его не активен, в социальных сетях мужчина появлялся вечером 14 сентября в понедельник.

Криминал