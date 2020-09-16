«Дети называли отчима папой»: знакомые семьи в шоке от убийства девочек из Омска в Рыбинске

Знакомые матери детей поражены тем, что ее избранник мог убить девочек.

Двух малолетних сестер из Омска жестоко зарезанными нашла их мать утром 15 сентября. В убийстве подозревают сожителя омички, Виталия Молчинова, в Рыбинск к которому мать с детьми переехали около месяца назад. Знакомые омички поражены такому инциденту.

- Недавно списывались с Юлией, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались, - говорит коллега Валентины с ее прежней работы в Омской области. - Рассказала, что дети называют Виталия папой, что они к нему очень хорошо относятся и он к ним тоже. Бедная Юлечка, как же она теперь...

Сейчас следователи разыскивают Виталия Молчанова, который скрывается. Номер его не активен, в социальных сетях мужчина появлялся вечером 14 сентября в понедельник.