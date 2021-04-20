«Не осознавал свои действия»: Рыбинского маньяка убившего и расчленившего двух девочек из Омска, признали невменяемым

Рыбинского маньяка Виталия Молчанова признали невменяемым.

Напомним, трагедия в семье омичей, переехавших в маленький городок Рыбинск в Ярославской области, случилась в сентябре. Вернувшаяся домой мама обнаружила растерзанные тела двух дочерей – девочек 8-ми и 13-ти лет. Убивший их маньяк зачем-то расчленил трупы.

Главным подозреваемым сразу же стал сожитель матери погибших девочек Виталий Молчанов. В тот день он остался дома присматривать за детьми.

Как оказалось, омичка Юлия Бридова (имя и фамилия изменены) познакомилась с рыбинским маньяком в интернете. Она знала, что Молчанов сидел в колонии, однако спустя три месяца переписки решилась переехать к нему жить вместе с девочками.

Молчанова задержали спустя три дня после расправы над детьми.

Уже после ЧП выяснилось: Молчанов был судим не просто по тяжким статьям, а за изнасилование и убийство ребенка, а также за надругательство над трупом. После расправы над детьми он сбежал, скрывался три дня. Но в итоге его поймали. Во время следствия убийце провели психиатрическую экспертизу. И вот сейчас стали известны ее результаты.

- Как следует из постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, 15 сентября 2020 года в квартире жилого дома в г. Рыбинске были обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти, – сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. – В совершении убийства обвиняется сожитель их матери. По версии следствия мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

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Эта трагедия, случившаяся в маленьком городке Рыбинске Ярославской области, потрясла всю страну. Вернувшаяся домой мать обнаружила дома самое страшное, что может увидеть человек в жизни, – растерзанные тела своих дочерей. Девочек 8-ми и 13-ти лет не просто зверски убили, но и зачем-то расчленили. Чудовищнее всего, что женщина невольно сама привела детей в руки насильника и маньяка. (Далее...)

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