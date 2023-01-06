За жестокое убийство двух дочерей семья из Омска отсудила у «рыбинского маньяка» 12 миллионов рублей

Стоп-кадр видео задержания маньяка, надругавшегося и расчленившего двух омских школьниц. СУ СК РФ по Ярославской области.

За несколько дней до Нового года в Ярославском областном суде поставили точку в шокирующем убийстве двух сестренок из Омской области. Напомним, что ранее семья - мать и две дочери-школьницы - переехали жить в Рыбинск к Виталию Молчанову, которого после шокирующего убийства и надругательства над падчерицами окрестили «рыбинским маньяком».

Убийцу девочек Виталия Молчанова в декабре 2022 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

Помимо этого был удовлетворен гражданский иск родного отца по делу о компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. По аналогичному иску матери девочек присудили еще 2 миллиона рублей компенсации.

Кровавая драма произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Молчанов попытался изнасиловать, совершил другие действия сексуального характера, убил и расчленил двух сестер одной из которых было 8 лет. Другой 13. Причиной для расправы якобы стало то, что их мать задержалась на работе. Каждой из девочек убийца нанес не менее 100 ударов ножом и топором.

Маньяка задержали через несколько суток - он подался в бега после убийства. Сначала его признали невменяемым, но отец девочек настоял на повторной экспертизе. Так он добился торжества справедливости и суда над жестоким убийцей.

Сейчас сам Виталий Молчанов намерен обжаловать свой приговор.

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