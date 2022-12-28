«Это уже не личность, а мёртвое тело»: Рыбинский маньяк получил пожизненное за убийство двух омичек

Фото: соцсети осужденного

В Ярославле суд вынес приговор Виталию Молчанову, которого подозревали в убийстве и изнасиловании дочерей своей сожительницы из Омска.

Изверга дважды признавали невменяемым, и только третья экспертиза подтвердила осознанные действия маньяка. Он получил пожизненное тюремное заключение, которое намерен обжаловать. Он не согласен, что ему приписали насилие над детьми.

- Насилия к человеку не было. Было убийство и насилие над мертвым телом. Это уже не личность, а мертвое тело, - цитирует заключенного портал 76.ru.

При этом, как заявил прокурор, Молчанов изнасиловал и убил одну из сестер на глазах у другой. Также был подтвержден факт каннибализма.

Напомним, громкая история прогремела в Рыбинске Ярославской области в 2020 году. 15 сентября в квартире мать нашла тела двух дочерей 8 и 13 лет. Подозреваемый сожитель был задержан спустя три дня в лесу, где скрывался от правосудия.

Его обвинили в убийстве, изнасиловании и надругательстве над телами погибших. Как оказалось, он уже был судим в 2010 году за те же действия. Правда, как тогда утверждала убитая горем мать, она об этом не знала. Сама она из Омска, познакомилась с Молчановым в интернете и переехала жить к нему вместе с детьми.

Кстати, по решению суда, этот человек должен выплатить 10 млн рублей отцу погибших девочек и 2 млн рублей их матери в качестве моральной компенсации.

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