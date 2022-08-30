В Омске подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки рассказывает на видео, как совершал изуверство

Поляна, где было совершено преступление. Фото: следком РФ по Омской области.

В Омске правоохранители распространили видео кадры, на которых подозреваемый в жестоком изнасиловании 9-летней девочки сознается в содеянном изуверстве. Мужчина с невозмутимым видом говорит о том, что работал на пилораме в «каком-то поселке», увидел девочку и отвел ее на полянку недалеко от пилорамы.

- Ну, изнасиловал. Пришли с ней на полянку, недалеко от пилорамы, ударил раза три кулаком в область лица. После того, как всё произошло, какой-то прохожий нас увидел. Я дальше пошёл на пилораму и уехал, - сдержанно рассказал 46-летний изверг.

Отметим, что мужчина не отрицает - его тот самый прохожий спугнул. Возможно, девочка вообще могла быть убита, или подвергнута еще более жестоким пыткам, если бы у подозреваемого было больше времени.

Напомним, что страшное преступление насильник совершил вечером 28 августа. Он случайно встретил и совершил насилие над 9-летней крохой в поселке Новоомском Омской области. В результате его действий девочка подверглась не только пытке сексуального характера, но еще потеряла зуб от удара кулаком взрослого нападавшего.

С 28 по 30 августа мужчину разыскивали правоохранители. Спустя два дня после преступления его удалось задержать.

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