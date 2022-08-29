Изнасиловавший 9-летнюю девочку в поселке Новоомском изверг выбил ей все зубы

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В Омской области объявлен розыск подозреваемого в изнасиловании 9-летней омички. По данным полицейской ориентировки, это может быть 46-летний Сергей Бояркин.

Все произошло накануне в поселке Новоомский Омского района. Сообщение в региональное управление МВД поступило от местного фельдшера. По информации источников «Города55», помимо того, что изверг надругался над ребенком, он еще выбил ей все зубы и нанес тяжкие телесные.

Что касается состояния пострадавшей, по информации «Нового Омска», она находится под наблюдением врачей.

- Состояние стабильное, она под наблюдением медиков, - уточнили в минздраве Омской области.

Региональный Следственный комитет завел уголовное дело. Поиски преступника продолжаются.

Напомним, это уже не первое надругательство в Омской области над ребенком. В январе 2022 года в Советском округе Омска рецидивист и по совместительству сожитель матери, изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу. Девушка также получила тяжелые повреждения. Чтобы скрыться от преследования полиции, обвиняемый убежал в соседний двор и укрылся на березе. При задержании он вел себя неадекватно.