Под суд пойдет, изувечивший при изнасиловании свою падчерицу, наркоман-древолаз из Омска

Сестра подозреваемого Кристина считает брата неспособным на такое преступление. Фото: соцсети.

Уголовное дело 38-летнего Романа Щукина за изнасилование и насильственные действия сексуального характера передано в суд. Этот человек в январе 2022 года будучи в состоянии наркотического опьянения изнасиловал 15-летнюю падчерицу, пока ее мать была на работе.

Девочке потребовалась срочная помощь медиков, а насильнику – спасатели, которые снимали его с березы. Забрался он на дерево, чтобы скрыться от преследования, но все равно был настигнут правоохранителями.

Роман был доставлен в полицию невменяемым. На допросе толком ничего не мог пояснить. Позже соседи рассказали «КП-Омск», что обвиняемый был «неприятным типом», нигде не работал.

В ходе следствия с места преступления был изъят нож, предметы со следами биологического происхождения и другие доказательства. Проведенные экспертизы подтвердили причастность Щукина к преступлению, а психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Теперь за свои жалкие беспринципные действия рецидивист будет отвечать в суде.