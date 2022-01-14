«Лена очень хорошая женщина, а ее сожитель вообще неприятный тип»: соседи омского педофила «с березы» рассказали об этой семье

В этом доме Елена, мать изнасилованной школьницы, проживает не один десяток лет. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Вчера в Омске произошло ЧП: 38-летний неоднократно судимый Роман Щукин, изнасиловав свою 15-летнюю падчерицу Снежану прямо в квартире, забрался от преследования на макушку березы. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления просидел там около двух часов, сняли его оттуда сотрудники МЧС. Полиция заключила мужчину под стражу. Сегодня корреспонденту «КП-Омск» соседи семьи рассказали о том, как здесь жили.

- Лена (мать потерпевшей – ред.) – очень хорошая женщина, она и симпатичная такая, и опрятная, все время работает. Снежана тоже замечательная девочка, тихая, скромная, училась хорошо, девчонка-загляденье... А вот Роман – вообще неприятный тип, все время с каким-то перекошенным лицом ходил. И овчарку с собой водил, да еще и без намордника. А собака у него такая же, как и он сам, не знаешь, чего ждать, - поделилась своими наблюдениями соседка Людмила, которая много лет проживает бок о бок с семьей в одном доме.

По словам пожилой женщины, Роман – второй супруг Елены и судя по всему, брак не был зарегистрирован – они под разными фамилиями. До этого женщина много лет была замужем за другим. Но несколько лет назад развелась, бывший муж сейчас проживает в Москве, в столице у него больше возможностей заработать. Сама Елена трудится посменно в соседнем гипермаркете. Иногда берет дополнительные смены, поэтому длительное время пропадает на работе.

От первого брака у Елены две дочери. Старшая уже совершеннолетняя и живет самостоятельно.

- Через два дома от нас она. Она тоже девушка прекрасная, - дополнила Людмила. – А, знаете, Снежане же я имя дала пятнадцать лет назад. Бывший муж Елены, он из этнической семьи, девочку хотел назвать таким именем, которое самой Лене не нравилось, она шла по улице и плакала, что не хочет давать малышке такое имя. Та родилась в феврале, вот я и предложила: а дайте ей такое «зимнее имя» - Снежана. Так и случилось!

- Чего она вообще в этом Романе нашла? Мы всегда удивлялись такому обстоятельству. Он же неадекватный совершенно! У него на лице написано. Противный до безобразия! И он нигде никогда не работал, все время шарился в округе. Летом вот дом сайдингом облицовывали, он немножко у них подрабатывал. Но даже рабочие на него всегда жаловались, что он, то не соображал ничего, то матерился громко, орал попусту и много! – также рассказала жительница из дома напротив, Тамара.

Сейчас подозреваемого в изнасиловании отчима отправили на два месяца в следственный изолятор.

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