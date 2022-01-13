Изнасиловал 15-летнюю падчерицу и спрятался на березе: в Омске с дерева сняли педофила

Удивительно, как мужчина в совершенно неадекватном состоянии сумел просидеть на дереве в мороз около двух часов и не упасть вниз.

Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка сегодня, 13 января, омские спасатели сняли с березы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Как рассказали КП.Омск в полиции, сообщение об инциденте на пульт управления поступило 09:32. Жительница дома по улице Энтузиастов пояснила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал сожитель. Чуть позже - в 09:54 поступил повторный звонок: местные жители рассказали о его месте нахождении. Как оказалось, далеко он не ушел и расположился на соседней с его домом улице 19 Партсъезда.

- Женщина вернулась с работы и обнаружила супруга в состоянии сильнейшего опьянения, а девочку – с телесными повреждениями. Вскоре его обнаружили граждане по улице 19-го Партсъезда сидящим на дереве, - комментирует УМВД России по городу Омску.

Спустили его с березы сотрудники полиции и МЧС с помощью пожарной лестницы в 11.25. Омича доставили в отделение полиции. На кадрах видео видно, что допросить толком его не удалось, он был в неадекватном состоянии.К слову, сегодня в Омске средняя температура днем составила около 20С°. А подозреваемый в педофилии омич провел целых два часа на макушке дерева.

В соцсетях видео за считанные часы набрало более 10 тысяч просмотров. Пользователи, комментируя действия мужчины, осуждали мать потерпевшей.

- У меня вопрос к таким мамашам, вы за каким уголовников тащите в дом, где ещё и ребёнок живёт. Вы все каким местом думаете?, - вопрошает Люба Шишкина.

Некоторые и вовсе готовы были линчевать мужчину, предлагая разные способы расправы.

- После суда, надеюсь, в ИК-7 заедет. Вообще история стара как мир, РСПшки вообще головой не думают, - прокомментировала Поли Молли.

Между тем известно, что мужчине 38 лет, ранее он восемь раз был судим за кражу. Что касается потерпевшей, в настоящее время девочка вместе с мамой находится в лечебном учреждении, где ей оказывается медицинская помощь. За дело взялся следственный комитет России по Омской области.

По свидетельствам соседей, женщина сожительствует с любовником около 6 лет, он давно нигде не работает. Пьёт, употребляет наркотики. О его пристрастиях любовница прекрасно осведомлена.

По данным СК по Омской области, девочку прооперировали после инцидента, сейчас она находится в больнице.