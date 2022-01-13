Ход расследования изнасилования 15-летней школьницы отчимом в Омске поставлен на особый контроль

За спиной подозреваемого Романа Щукина - восемь судимостей. Фото: УМВД России по Омской области.

Сегодня Председатель следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления по Омской области доложить о первых результатах по уголовному в отношении несовершеннолетней в Омске по ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Напомним, что днем около 11:25 по местному времени в городке Нефтяников было совершено изнасилование 15-летней школьницы. На преступление пошел 38-летний отчим девочки, который предположительно находился в наркотическом опьянении.

Следствием установлено, что преступный акт произошел ночью, когда мать девочки Елена находилась на рабочем дежурстве. Утром, когда мать пришла домой, дочка сообщила ей о трагедии. Женщина вызвала полицию и скорую помощь: у девочки были телесные повреждения.

По всей видимости, в доме начался скандал, потому что в итоге подозреваемый оказался на макушке березы на высоте нескольких метров над землей. Там в жуткий мороз он пробыл почти два часа и не собирался спускаться, пока сотрудники МЧС не сняли сами мужчину с дерева при помощи пожарной лестницы.

Подозреваемый был многократно судим за кражи. О его прошлом, а также пристрастии мужчины к алкоголю сожительница по имени Елена знала, но, как становится ясно из материалов дела, не ограничивала его общение с юной дочерью Снежаной. Также известно, что вместе эта семья прожила шесть лет. Сам подозреваемый нигде не работал.

Другие обстоятельства дела устанавливают следователи. Бастрыкин дал указание комитету выяснить мельчайшие детали, способствовавшие совершению преступления. По данным официального сайта СК РФ, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изнасиловал 15-летнюю падчерицу и спрятался на березе: в Омске с дерева сняли педофила

Мужчина находится в неадекватном состоянии и пока не может ничего пояснить (подробности)