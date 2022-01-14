Подозреваемого в педофилии омича взяли под стражу на 2 месяца

В 20-градусный мороз мужчина два часа просидел на дереве. Скриншот видео УМВД России по Омской области

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о заключении под стражу подозреваемого в педофилии омича. Как уточнили в областной прокуратуре, 38-летний житель Омска сегодня будет помещен в СИЗО на 2 месяца с возможным продлением срока.

Напомним, накануне Советском округе омич изнасиловал 15-летнюю падчерицу. После чего сбежал из дома. Обнаружили его на соседней улиц сидящим на макушке березы. Оттуда его сняли сотрудники МЧС и полиции. По предварительным данным, мужчина был под наркотическим опьянением.

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