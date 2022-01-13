«За девочку надо сажать пожизненно и не выпускать»: соседи требуют строго наказать педофила «с березы», изнасиловавшего 15-летнюю школьницу

Подозреваемый был восемь раз судим за кражи. Фото: соцсети Романа Щукина.

Сегодня в Омске произошло ЧП: 38-летний житель города, находясь под действием каких-то веществ, изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу, а позже пытался скрыться от преследования на макушке березы. Наш корреспондент побывал на месте происшествия в городке Нефтяников и спрашивал соседей, как такое могло произойти.

По словам одной из соседок, Галины Яковлевны, отчим регулярно употреблял алкогольные напитки, на протяжении долгих лет нигде работал, в общем, вел асоциальный образ жизни.

- Девочку мне очень жалко, их, таких, как этот, надо сажать на пожизненное и не выпускать! - в сердцах прокричала соседка.

Другая соседка, молодая женщина по имени Мария, с семьей знакома плохо, но само происшествие произвело на нее неизгладимое впечатление. У Марии трое детей и ее очень разволновало происшествие - такое могло случиться и с ними...

- Семью видела пару раз, знаю, что состоит из трех человек. Но сама являюсь мамой, и мне очень страшно за девочку. У нее ведь теперь вся жизнь разрушена, - рассказывает Мария.

Другая соседка по имени Светлана призналась, что обращала внимание: мужчина производил неприятное впечатление, всегда был неопрятно одет, но в педофилии его никогда не подозревала, разве что в алкоголизме. Сейчас все соседи находятся в шоке.

Новые данные озвучил и следком по Омской области. Здесь предположили, что в момент совершения преступления против ребенка мужчина находился под действием синтетических веществ. Так это или нет станет известно, когда будут готовы результаты проведенных анализов. Напомним, что девочка находится в больнице, у нее телесные повреждения, какие - не уточняется, ее прооперировали. Мать потерпевшей не дает никаких комментариев, на звонки не отвечает.

Мы обратились также за комментарием к практикующему омскому психологу Галине Суставовой с вопросом о том, почему, прожив не один год бок о бок со свей падчерицей, отчим решился на совершение развратных действий по отношению к близкому маленькому человеку.

- Здесь все очевидно, когда человек регулярно употребляет запрещенные вещества, то его поведение, сознание нарушаются. И неизвестно, чем может обернуться сожительство с наркоманом. Если рядом находится ребенок, то трагедии не избежать в большинстве случаев - это как ружье, которое висит на стене и рано или поздно оно выстрелит. От таких людей нужно держаться как можно дальше. Что-то объяснить или уповать на нормы морали - совершенно бессмысленно. Матери нужно было давно решиться на разрыв отношений с таким человеком во благо ребенка, - пояснила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изнасиловал 15-летнюю падчерицу и спрятался на березе: в Омске с дерева сняли педофила

Мужчина находится в неадекватном состоянии и пока не может ничего пояснить (подробности)