Подозреваемый в насилии омич скрывался от правосудия на кладбище

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сегодня сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Омской области на территории Кировского округа задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности. Тяжкое преступление 46-летний мужчина совершил в Омском районе в поселке Новоомском 28 августа. И с той поры скрывался от правосудия.

- После поступления информации о госпитализации девочки полицейские провели тщательный осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев из числа местных жителей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. По имеющимся данным, пытаясь скрыться после совершенного преступления, он провел ночь на кладбище, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Подозреваемый – 46-летний житель города Омска. Последние 2 месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и даже за прямую угрозу убийством.

Сейчас с подозреваемым в тяжком преступлении работают следователи.

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