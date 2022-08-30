В Омске задержали подозреваемого насильника 9-летней девочки

Пустырь, на котором все произошло. Фото: Следком РФ по Омской области.

Сегодня Следственный комитет Российской Федерации по Омской области сообщил о задержании 46-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании 9-летнего ребенка в поселке Новоомском.

- По версии следствия, 28 августа 46 – летний мужчина, встретив на территории одного из посёлков Омского района Омской области 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После чего он скрылся, - прокомментировали следователи.

Ранее также сообщалось, что в момент преступления девочка лишилась одного зуба. При этом есть версия, что от ребенка преступник мог избавиться, совершив убийство, но не успел - его спугнул случайный прохожий, поэтому девочка осталась жива. Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная помощь. Вместе с ребенком в больнице лежит и мама.

- Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске, - добавили следователи. - В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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