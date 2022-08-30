Случайный прохожий спугнул насильника 9-летней девочки из Новоомского

Поиски подозреваемого продолжаются. Фото: соцсети

Открываются новые подробности громкого дела об изнасиловании несовершеннолетней. По информации телеграм-канала Baza, 9-летнюю девочку спас мужчина, который проезжал мимо.

По версии известной изданию, подозреваемый в надругательстве 46-летний Сергей Бояркин отвел ребенка за территорию поселка. Там все и произошло: преступник затащил малышку в кусты и начал насиловать.

На крики девочки прибежал 52-летний мужчина, который проезжал мимо. Он-то и спугнул негодяя, и отвез пострадавшую на подстанцию скорой помощи.

При осмотре ребенка, оказалось, что у девочки выбит зуб – видимо, она упорно сопротивлялась, но изверг был сильнее жертвы.

Педофила продолжают искать полицейские, следственный комитет уже завел уголовное дело. В соцсетях омичи предлагают подключиться к поискам правоохранителей. Если будет организована такая спецгруппа, то подозреваемому лучше сразу сдаться полиции, чтобы избежать линчевания.

Напомним, что все произошло в воскресенье около 4 часов дня в поселке Новоомском Омского района. О пострадавшей девочке в полицию заявила фельдшер.