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Происшествия12 августа 2022 16:33

Мужчина спал после смены, мальчик пошел в туалет: страшные подробности обрушения жилой пятиэтажки в Омске

Опубликовано видео со страшными последствиями обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Завалы на месте ЧП продолжают расчищать спасатели. Фото: t.me/shelest_sn

Завалы на месте ЧП продолжают расчищать спасатели. Фото: t.me/shelest_sn

Появились новые подробности после обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022 года. Рухнувшая стена ветхого жилого здания придавила людей.

150 спасателей будут работать всю ночь на месте ЧП. Фото: t.me/shelest_sn

150 спасателей будут работать всю ночь на месте ЧП. Фото: t.me/shelest_sn

По предварительной информации, под завалами находятся двое детей - мальчик и девочка, что играли неподалеку, когда случилось ЧП. Известно, что одного из детей удалось вытащить.

Обвалилась фактически вся боковая стена дома.

Обвалилась фактически вся боковая стена дома.

- Я вытащил маленькую девочку, она жива. Ее увезли в больницу. А вот вытащили ли второго ребенка, не знаю, - рассказал kp.ru мужчина по имени Игорь, который помог спасти малышку. - Нас с соседкой опрашивали в машине, она сказала, что у нее сын был в туалете.

По словам женщины, мальчик до сих пор находится под завалами.

Кроме того, после обрушения стены дома пропал мужчина. Но есть информация, что это жилец дома Александр, который в момент ЧП находился в той части здания, где обвалилась стена. Он спал и исчез под грудой камня после обвала.

Игорь сумел вытащить одну из пострадавших девочек, но потерял во время обрушения своего коллегу.

Игорь сумел вытащить одну из пострадавших девочек, но потерял во время обрушения своего коллегу.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- В комнате две койки стоят, мужчина спал на той, что стояла ближе к стене. В какой-то момент мы услышали сильный удар, как землетрясение. Мы проснулись, смотрим - ничего нет, - рассказывал kp.ru Игорь, потерявший во время ЧП своего коллегу. Оба они работают на местном нефтезаводе.

О том, жив ли мужчина, пока неизвестно.

Пока, правда, информацию ни о жертвах, ни о пострадавших в официальных структурах не подтверждают.

- На данный момент спасатели развернули специальное оборудование для работы в ночное время, - уточнил глава Омска Сергей Шелест. - Продолжается разбор разрушенных элементов здания.

Напомним, частичное обрушение дома в Омске произошло 12 августа 2022. Жители дома давно просили о расселении, но власти бездействовали.

Сквозная дыра в боковой стене становится все больше, стена осыпалась больше года назад.

Сквозная дыра в боковой стене становится все больше, стена осыпалась больше года назад.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Фото и видео обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022

Масштабы случившегося серьезные. Мэр Омска опубликовал фото и видео обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022.

На кадрах видно, что рухнула вся боковая часть жилого здания - с пятого по первый этаж. Видны стены комнат квартир, где еще утром находились люди.

Сейчас же жильцам разрешается зайти ненадолго, чтобы забрать документы и вещи.

Фото с места ЧП. Фото: vk.com/omsk

Фото с места ЧП. Фото: vk.com/omsk

Гору обломков и расколотых кирпичей сейчас разгребают спасатели.

В работе задействовали 150 сотрудников МЧС. С помощью спецтехники убирают тяжелые элементы строения, - уточняет глава Омска Сергей Шелест.

На месте также дежурят полиция и скорая.

- Разбор завалов планируют закончить к полуночи, - сообщают в правительстве Омской области. - Эксперты оценивают состояние здания. Прилегающая территория полностью огорожена.

При этом глава МЧС области сообщил об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажки в Омске. Чтобы обезопасить людей, территорию вокруг дома оцепили. Работы на месте ЧП продолжаются с соблюдением всех правил безопасности.

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