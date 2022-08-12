Завалы на месте ЧП продолжают расчищать спасатели. Фото: t.me/shelest_sn

Появились новые подробности после обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022 года. Рухнувшая стена ветхого жилого здания придавила людей.

150 спасателей будут работать всю ночь на месте ЧП. Фото: t.me/shelest_sn

По предварительной информации, под завалами находятся двое детей - мальчик и девочка, что играли неподалеку, когда случилось ЧП. Известно, что одного из детей удалось вытащить.

Обвалилась фактически вся боковая стена дома.

- Я вытащил маленькую девочку, она жива. Ее увезли в больницу. А вот вытащили ли второго ребенка, не знаю, - рассказал kp.ru мужчина по имени Игорь, который помог спасти малышку. - Нас с соседкой опрашивали в машине, она сказала, что у нее сын был в туалете.

По словам женщины, мальчик до сих пор находится под завалами.

Кроме того, после обрушения стены дома пропал мужчина. Но есть информация, что это жилец дома Александр, который в момент ЧП находился в той части здания, где обвалилась стена. Он спал и исчез под грудой камня после обвала.

Игорь сумел вытащить одну из пострадавших девочек, но потерял во время обрушения своего коллегу. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- В комнате две койки стоят, мужчина спал на той, что стояла ближе к стене. В какой-то момент мы услышали сильный удар, как землетрясение. Мы проснулись, смотрим - ничего нет, - рассказывал kp.ru Игорь, потерявший во время ЧП своего коллегу. Оба они работают на местном нефтезаводе.

О том, жив ли мужчина, пока неизвестно.

Пока, правда, информацию ни о жертвах, ни о пострадавших в официальных структурах не подтверждают.

- На данный момент спасатели развернули специальное оборудование для работы в ночное время, - уточнил глава Омска Сергей Шелест. - Продолжается разбор разрушенных элементов здания.

Напомним, частичное обрушение дома в Омске произошло 12 августа 2022. Жители дома давно просили о расселении, но власти бездействовали.

Сквозная дыра в боковой стене становится все больше, стена осыпалась больше года назад. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Фото и видео обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022

Масштабы случившегося серьезные. Мэр Омска опубликовал фото и видео обрушения пятиэтажки в Омске 12 августа 2022.

На кадрах видно, что рухнула вся боковая часть жилого здания - с пятого по первый этаж. Видны стены комнат квартир, где еще утром находились люди.

Сейчас же жильцам разрешается зайти ненадолго, чтобы забрать документы и вещи.

Фото с места ЧП. Фото: vk.com/omsk

Гору обломков и расколотых кирпичей сейчас разгребают спасатели.

В работе задействовали 150 сотрудников МЧС. С помощью спецтехники убирают тяжелые элементы строения, - уточняет глава Омска Сергей Шелест.

На месте также дежурят полиция и скорая.

- Разбор завалов планируют закончить к полуночи, - сообщают в правительстве Омской области. - Эксперты оценивают состояние здания. Прилегающая территория полностью огорожена.

При этом глава МЧС области сообщил об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажки в Омске. Чтобы обезопасить людей, территорию вокруг дома оцепили. Работы на месте ЧП продолжаются с соблюдением всех правил безопасности.

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