Частичное обрушение дома в Омске 12 августа 2022.

Частичное обрушение дома в Омске 12 августа 2022 стало поводом для серьезных разбирательств. Здание давно нуждалось в серьезной реконструкции, о состоянии помещений не раз жаловались местные жители. Однако их просьбы никто так и не услышал, что и привело к беде. Стена жилого здания в доме № 53 по улице XX Партсъезда рухнула в 16:27. Площадь обрушения составила 200 квадратов. Сейчас на месте работают спасатели, который разгребают завалы.

- На месте происшествия от МЧС России работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

О том, есть ли под завалами люди, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в мэрии, а также в прокуратуре Омской области.

Фото с места ЧП. Фото: vk.com/omsk

Сообщается, что на данный момент из поврежденного дома эвакуировали 40 человек.

- Мэр Омска Сергей Шелест, руководители профильных структурных подразделений оперативно выехали на место инцидента для проведения оценки текущего состояния места обрушения, принятия возможных мер, - уточняют kp.ru в администрации города. - Территория будет огорожена.

Частичное обрушение дома в Омске 12 августа 2022: что известно о жилом здании

Здание построено было еще в 1966 году. Раньше в нем располагалось общежитие. Позднее дом получил статус многоквартирного с местами общего пользования.

Известно также, что частичное обрушение дома в Омске 12 августа 2022 происходит уже не первый раз. В 2021-м жители пятиэтажки забили тревогу, когда обвалилась часть боковой стены. Часть жильцов после этого решила переехать в съемные квартиры.

Сквозная дыра в боковой стене становится все больше, стена осыпалась больше года назад. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

22 апреля 2021 года в пятиэтажке снова произошла беда - на этот раз обрушился угол стены, по зданию пошли трещины. А 21 мая в ЕДДС поступило новое сообщение о том, что в здании произошло повторное обрушение внешней кирпичной кладки стены дома.

Тогда чиновники обвинили во всем жильцов. Якобы они самовольно установили в помещениях душевые кабины без гидроизоляции, чего делать было нельзя.

- Изо дня в день падают все новые кирпичи, периодически выключают отопление, слесари не спешат на место происшествия – боятся заходить в разрушающееся здание, - рассказывала kp.ru жительница дома Наталья Л. - Люди обращались в мэрию, чтобы признать дом подлежащим к расселению. Экспертиза, которую провела нанятая ими компания, показала: большинство конструкций находится в аварийном состоянии, но при этом дом можно восстановить. Но ремонта мы не дождались.

Отметим, что осенью 2021 года прокуратура области проводила проверку и выявляла серьезные нарушения законодательства о капитальном ремонте в этом доме. Областной суд постановил провести там комплексные ремонтные работы до 31 декабря 2021 года. Но исполнение решение суда решили отложить.

Капремонт запланировали на 2022 год, дата начала работ, правда, не озвучивалась. Но позднее экспертиза показала - основные конструкции здания изношены на 76%. Жить в нем опасно. Официально аварийным дом был признан за сутки до обрушения стены. Об этом сообщили местные жители, которые два года судились с администрацией.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Площадь стены обрушившейся пятиэтажки в Омске составила 200 квадратных метров

На месте ЧП идет разбор завалов (читайте далее)