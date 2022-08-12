В Омске рухнул пятиэтажный жилой дом

Так выглядит дом после обрушения стены. Фото: соцсети.

В Нефтяниках сегодня произошло частичное обрушение дома № 53 по улице 20-го Партсъезда. То, что в этом доме, невозможно было жить больше года, известно всем. Только вопрос с переселением и капитальным ремонтом застопорился. Уже тогда обвалилась часть боковой стены. Кирпичи выпали, в стене зияет сквозная дыра, год спустя трещинами повсеместно пошла кирпичная кладка. За последний год омичи писали жалобы и требования в разные инстанции - они требовали расселения.

На тот момент часть жильцов уже переехали в съемные квартиры. Жительница дома Наталья Л. рассказала, что изо дня в день падают все новые кирпичи, периодически выключают отопление, слесари не спешат на место происшествия – боятся заходить в разрушающееся здание. Люди обращались в мэрию, чтобы признать дом подлежащим к расселению. Экспертиза, которую провела нанятая ими компания, показала: большинство конструкций находится в аварийном состоянии, но при этом дом можно восстановить. Как отмечают в администрации, работы обязан провести Фонд капитального ремонта.

Сообщают, что завалы разбирают уже, а жильцам ищут жилье из маневренного фонда.

Фонд капремонта, с вою очередь, наотрез отказался ремонтировать аварийный дом. Во-первых, на текущий год средств на него и так не хватало. Во-вторых, смысла в ремонте сотрудники фонда не видели - здание слишком обветшало. А жители так и мыкались от одной инстанции в другую, да еще и судились со всеми и сразу.

Решение суда в конечном итоге обязало отремонтировать фасад и обвалившуюся сегодня стену Фонд капремонта. Причем, до конца прошлого года. Не сделали.

Администрация всячески упиралась и не хотела признавать дом аварийным - иначе из городского бюджета пришлось изыскивать средства на расселение. Замкнутый круг, наверное, разорвет сегодняшнее происшествие. По крайней мере, разбираться придется дотошно и помощь жителям оказывать непременно.

На данный момент туда выехал мэр Сергей Шелест. Он распорядился оперативно подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселения. Разбор завалов уже начался.

Фото: на место происшествия сразу выехал мэр города со свитой чиновников.

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В вопросе дома со сквозной дырой в боковой стене пока даже не ясно, кто возьмет ответственность за его судьбу (подробнее...)