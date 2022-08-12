Стены трещали с самого утра: жильцы рассказали, что перед обрушением дети играли на стенах развалившейся пятиэтажки в Омске

Со всех сторон слышится: «там, кажется, погиб человек» Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сотни людей на улице, женщины в слезах, напуганные дети, повсюду сотрудники спецслужб. В Нефтяниках сегодня произошло частичное обрушение дома № 53 по улице 20-го Партсъезда. Упал один из подъездов.

Со всех сторон слышится: «там, кажется, погиб человек». Но пока никаких сведений о погибших нет. Зато жильцы с ужасом рассказывают о пережитом.

Дом рухнул за секунду Фото: Наталья ВИРКУНЕН

— Я в окно увидела, что здесь на кирпичах маленькие ребятишки играют. Здесь же дыра была, они на этих завалах лазили. Я вышла их отогнать. Отошла на несколько метров только, заговорила с соседом. Говорю ему: «У нас че-то сильно кирпич сегодня падает». А он мне: «Я вот вышел машину отогнать, я живу на пятом этаже у меня стены трещат». И мы только проговорили, я разворачиваюсь и слышу не то что треск, будто песок падать начал. И все вот оно упало. За секунду успела убежать, — рассказала «КП»-Омск» местная жительница. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы женщина не разогнала ребятню. Тогда без жертв бы точно не обошлось.

То, что в этом доме, невозможно было жить больше года, известно всем. Только вопрос с переселением и капитальным ремонтом застопорился.

Сейчас людей интересует, где им находиться дальше. Власти организуют временное размещение, но больше всего омичи переживают, что расселят только тех, кто остался без жилья, а все остальные вернутся назад в свои квартиры.

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