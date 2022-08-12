Этими руками вытащил маленькую девочку, где вторая не знаю: очевидец рассказал о детях, попавших под обвал пятиэтажки в Омске

Маленькую девочку увезли в больницу: очевидец обрушения пятиэтажки рассказал, как доставали ребенка из-под завалов Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Очевидец обрушения дома № 53 по улице 20-го Партсъезда в Омске рассказал о том, что добровольцы помогают спецслужбам разбирать завалы в поисках погибших. Предположительно, под обломками пятиэтажки находится маленький мальчик. А еще одну пострадавшую девочку увезли в больницу.

- Я вытащил маленькую девочку, она жива. Не знаю, сколько лет, я не спрашивал. Меня после этого увели на допрос в машине. не знаю, нашли ли второго ребенка, - рассказал мужчина по имени Игорь.

Однако официальных заявлений по этому поводу от властей нет. Утверждается, что все жильцы дома целы и невредимы и никто не пострадал.

СК проводит проверку после обрушения стены в пятиэтажке Омска. Напомним, около 16:30 12 августа на улице 20 Партсъезда целиком рухнула стена многострадального дома № 53. С места происшествия эвакуированы 40 человек.

Напомним, частичное обрушение дома в Омске произошло 12 августа 2022. Жители дома давно просили о расселении, но власти бездействовали.

Стена жилого здания в доме № 53 по улице XX Партсъезда рухнула в 16:27. Площадь обрушения составила 200 квадратов. Сейчас на месте работают спасатели, который разгребают завалы.

Всего в доме было 163 квартиры. Жильцов обрушившегося дома в Омске временно поселят в гимназии № 12. Глава МЧС области сообщил об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажки в Омске. Здание оцеплено. Людей внутрь не пускают.

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