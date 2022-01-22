Делом об убийстве семьи под Омском займутся криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета РФ

Именно в этом доме в ночь с 21 на 22 января убийца расправился с 10-летней девочкой и её родителями Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

По информации управления следственного комитета по Омской области, в село Юрьевка Павлоградского района, где в ночь с 21 на 22 января произошло убийство семьи из трех человек, направлены криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Учитывая жестокость, с которой было совершено данное преступление, Председатель СК России для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата. Кроме того, дано поручение руководству ГСУ СК России оказать региональному подразделению СК необходимую практическую помощь в расследовании всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в федеральном ведомстве.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Павлоградском районе произошло зверское преступление. Трое членов семьи, в том числе 10-летняя девочка-инвалид, были убиты неизвестным. Спастись удалось двум детям. Полиция опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

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