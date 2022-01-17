За жителя Омска «с березы», обвиняемого в изнасиловании падчерицы, вступилась одна из родственниц семьи

Сестра подозреваемого Кристина считает брата неспособным на такое преступление. Фото: соцсети.

13 января почти все омские СМИ сообщили о мужчине, которого сняли с березы. На макушку дерева мужчина попал в невменяемом состоянии, был снят сотрудниками МЧС. В тот же день 38-летнего омича обвинили в изнасиловании своей 15-летней падчерицы.

Как такое могло произойти, сам обвиняемый не помнит. Но его восхождение на березу и предшествующий проступок всколыхнули общественность.

Тем более удивительным было знакомство с женщиной в одном из чатов соцсетей, которая яростно защищала Романа. Ею оказалась сестра по имени Кристина Славина. Специально для «КП-Омск» она согласилась прокомментировать собственную точку зрения. Ранее о семье рассказывали соседи.

Кристина рассказала, что вместе с Еленой и Снежаной Роман проживал на протяжении последних семи лет. Семья скромно существовала в однокомнатной квартире. Елена пропадала на работе, практически не занималась домашним хозяйством, да и воспитанию дочери не могла уделить должного внимания. За годы совместной жизни у Романа накопилось немало претензий к своей сожительнице за грязь в квартире и пустые кастрюли.

Девочка, как и положено подростку, в свои 15 лет много грубила матери и отчиму, кричала. Но в отличие от сверстников, шла еще дальше - часто не являлась домой ночевать, ругалась с Романом, прямо ему указывала, что в этом доме он никто. О старшей дочери Кристина высказалась совсем категорично:

- Со слов Елены, ее дочь старшая, Малека - бывшая наркоманка, непутёвая мать которая не занимается своими детьми, а только сидит в телефоне и орет на детей. Муж Малеки - тоже наркоман, - прокомментировала Кристина. Что касается наркотических пристрастий брата, о них она практически ничего не знала.

- Он всё время говорил, что, ну, курнул раз другой и всё, как там на самом деле, не знаю. Да, Роман - не подарок,он судим и сидел за грабежи, но не более. Сейчас он под следствием за изнасилование падчерицы, но это ещё нужно доказать, - проставила акцент Кристина. - Роман работал и на северах, и на заводах, приносил домой деньги, со слов Елены, правда, не всегда. Он Снежане, по возможности, давал деньги, покупал, что попросит.

Самое главное, о чем сообщила сестра подозреваемого, что Романа вообще могли подставить его сожительница и падчерица.

- Накануне, вечером 12 января, мне позвонила Елена с жалобой на Романа. Она сообщила в разговоре, что разговаривала со своим участковым, и он ей сказал, если в очередной раз Роман дома будет скандалить, то пусть она напишет заявление... Я спросила - «а ты что ответила», она сказала: «пусть пока ещё походит». Вот после этого на утро всё произошло. Может, Роман, действительно, виновен в случившемся, но проверить нужно! Может, они и решили таким ужасным способом его посадить. А может, сама Снежана подстроила, ведь сейчас подростки хитрые и не понимают, что творят, - завершила Кристина. - У Елены скоро выйдет из тюрьмы племянник, ему жить негде. Вот Елена и выселила таким ужасным способом Романа.

В ближайшее время женщина собирается к следователю для дачи показаний. Пока неизвестно, будут ли приняты к сведению эти данные. В данный момент омич Роман Щукин находится в СИЗО. Расследование уголовного дела об изнасиловании продолжается. Дело взято под особый контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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