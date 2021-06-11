«Растения - тип горожан, превращающийся без заботы в бомжей»: Как глава минприроды уговаривал омичей разделить земли дендропарка

Вокруг дендросада имени Гензе копья ломаются последние 15 лет. ФОТО: Аэрокадр Фото: ВКонтакте

За две недели до проведения публичных слушаний (они назначены на 25 июня, - Прим. Авт.), на которых решится судьба участка рядом с дендросадом имени Гензе, о его будущем неожиданно высказался министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. Слушания, кстати, пройдут в режиме онлайн, что очень не нравится экоактивистам.

Илья Лобов сегодня опубликовал в своем Instagram большой пост по поводу земель Старозагородной Рощи. За большим количеством букв не совсем понятно, что же хотел донести чиновник. Но мы все же попытаемся передать наиболее важные высказывания министра, которого экоактивисты давно критикуют за ситуацию вокруг дендросада.

"Зеленые" убеждены, что власть всячески пытается протолкнуть возможность застраивать это место. Министерство же уверяет, что такой цели нет. Но после скандала с недопуском на публичные слушания экоактивистов они больше не верят власти. Главное противоречие власти и "зеленых" в том, что этот участок площадью в 9.7 га чиновники хотят вывести из состава дендросада, чтобы сделать на нем рекреационный комплекс «Старозагородный». При этом о планах чиновников общественники узнали совсем случайно. Экоактивисты против такого подхода: тогда земля потеряет статус памятника природы, а, значит, и застроить его будет проще. Боятся они и возможной вырубки. Необходимость перевода земель в минприроды объясняют тем, что статус памятника природы ограничивает проведения ряда работ по созданию будущего рекреационного комплекса.

Рассказываем, что же пытался в своем посте в соцсетях донести министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.

1. Какой я вижу в будущем Старозагородную рощу, этот вопрос я задаю себе, по-моему, ежедневно. И я нахожу единственный, на мой взгляд, правильный термин - цивилизованной!

2. Природа в городе вовсе не то, что вне его. Тут не жгут костров на полянке у воды, не загорают, расстелив полотенце в уютных зарослях, здесь нет места фундаментам - памятникам доброму желанию наших предшественников организовать здесь тепличное хозяйство.

3. Растения, эко зоны, рекреационные парки в городе — это особый тип "горожан", без постоянной заботы они превращаются в "бомжей", болеют и умирают. Нам повезло, у нас с Вами остался пустырь в природоохранной зоне, который удалось уберечь от застройки, но этого, увы, недостаточно.

4.Старозагородная роща, когда с течением времени деревья в ней поднимутся, может стать «сводной сестрой» саду Гензе. С применёнными современными знаниями о ботанике, с использованием современных знаний об автоматизации ухода, о ландшафтном дизайне. Место, где человек будет сосуществовать с краснокнижной стрекозой.

5. Для всего этого требуется модернизация пространства. Чего не позволяет сделать статус памятника природы. Именно поэтому мы меняем статус на другой - природного рекреационного комплекса. Это тоже статус особой охраны. А вся территория остается зоной Особо Охраняемой Природной Территорией, - заключил Илья Лобов.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Минприроды может протолкнуть нужное им решение чисто техническими средствами»

Общественники продолжают настороженно относится ко всем действиям властей вокруг дендросада. И на это у них есть свои причины. Вот как экоактивисты отреагировали на известие о том, что публичные слушания по смене статуса земель рядом с дендросадом пройдут не очно, а онлайн.

- Мы понимали ещё прошлой осенью, что после публичного скандала на слушаниях 3 сентября 2020 года чиновники будут придумывать вариант, когда им никто не сможет помешать протолкнуть идею «освоения» памятника природы. И придумали. Чиновники практически проигнорировали несколько десятков замечаний и предложений по техническому заданию на оценку воздействий окружающей среды, которые поступили письменно и по электронной почте. Фактически никакого нормального исследования территории проводить не будут, а за основу возьмут неквалифицированное заключение неграмотного специалиста. Предложена форма общественного обсуждения, которая не гарантирует гражданам права участия, как это предписывает закон. То есть Минприроды может протолкнуть нужное им решение чисто техническими средствами, - написали омские общественники в паблике «Защитим дендросад».