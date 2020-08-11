Губернатор Бурков прокомментировал слухи о «вырубке» дендросада в Омске

Жители опасаются, что останутся без любимого места для прогулок

Жители Омска бьют в набат: в социальных сетях массово рассылаются сообщения о том, что дендросад собираются вырубать. Почвой для таких разговоров стала информация о начале работ на землях зеленой зоны. Кое-где рядом с дендросадом появились металлические колышки, растянули красную ленту. Некоторые предположили, что возможно будут проводить вырубки уникальных деревьев.

Ситуацию прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков. К нему с этим вопросом начали обращаться жители. Глава региона успокоил жителей: он заявил, что никакой вырубки и никакого капитального строительства в этом месте не будет. Дендропарку имени Г.И. Гензе ничего не угрожает.

- Сегодня получаю много обращении по поводу земель в дендропарке имени Г.И. Гензе. Сразу отмечу, еще в 2018 году мы запретили какое-либо строительство в этой особой природоохранной зоне, - заявил губернатор. - Дендропарк условно делится на два участка. 1) Благоустроенная территория дендропарка, где работал Гензе. 2) Запущенная часть, требующая работ по благоустройству. Здесь ранее размещалось оранжерейное хозяйство совхоза «Декоративные культуры», от которого остались разрушенные фундаменты теплиц и элементы незавершенного строительства.

По словам Александр Буркова, все изменения и работы касаются именно второго запущенного участка. Трогать дендросад никто не собирается.

- Изменения касаются второго участка. Чтобы провести благоустройство, Министерством природных ресурсов подготовлен проект создания природного рекреационного комплекса регионального значения «Старозагородный». Здесь по-прежнему будут действовать ограничения в части капитального строительства под индивидуальную жилищную застройку или коммерческую недвижимость. Но, установленный режим позволит провести работы по благоустройству и озеленению территории, - сказал омский губернатор.

Александр Бурков пригласил заинтересованных омичей на публичные слушания. Что будет на земле, примыкающей к дендросаду, будут обсуждать в минприроды 3 сентября в 15.00 по адресу: улица Куйбышева,63.