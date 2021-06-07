«Я не придал аварии значения и пошел отдыхать дальше»: Сбежавший виновник ДТП у «Кристалла» признался, что был пьян

Водитель рассказал: за рулем был в невменяемом состоянии. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске все-таки задержали виновника ДТП у ТЦ "Кристалл". В минувшие выходные в городке Нефтяников "Мазда" на огромной скорости влетела в островок безопасности, на котором находились люди. В итоге иномарка снесла двоих пешеходов - 62-летнюю омичку и 20-летнего студента, который работает в кафе рядом с местом ДТП. Машина пересекла встречную полосу и оказалась на тротуаре противоположной стороны дороги. Остановить ее смог только столб и забор.

Пешеходы родились в рубашке: они отделались незначительными травмами. После оказания помощи на месте пенсионерка с травмой ноги и ушибом груди была отпущена домой. А вот парня пришлось отвезти в больницу: у него перелом плеча и черепно-мозговая травма.

В аварии пострадали двое пешеходов. Фото: ВКонтакте

Самое интересное, что водитель, по словам очевидцев, сразу же после аварии скрылся с места ДТП. Двое суток омская полиция искала владельца - 40-летнего омича. И все-таки поймала лихача. И, оказалось, за рулем находился не он. За рулем в момент аварии находился 29-летний омич, который раньше уже лишался прав. Он признался: был пьян и назвал свое состояние невменяемым. В машине находился владелец авто и еще один приятель. После аварии все трое скрылись с места аварии и продолжили гулянку дальше.

- За что задержаны?

- Попал в ДТП.

- На каком автомобиле?

- "Мазда".

- Он принадлежит вам?

- Нет, моему товарищу.

- Расскажите подробнее, как все произошло?

- Ну неадекватный был, невменяемый... пьяный.

- Много выпили?

- Да.

- Кто с вами был еще в машине?

- Владелец и еще один друг. Непонятно, как все это произошло. Я даже не придал этой аварии значения. Развернулись и ушли дальше отдыхать.

- По факту совершенного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки в зависимости от тяжести наступивших последствий будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе омской полиции.