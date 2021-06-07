В Омске поймали водителя, устроившего аварию у «Кристалла» с двумя пострадавшими

Хозяин иномарки уступил водительское место своему другу. Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла на минувших выходных около крупного торгового центра «Кристалл» в районе нефтяников. Водитель «Мазды» на огромной скорости пролетел через островок безопасности на пешеходном переходе и затормозил только на обочине противоположной стороны дороги, врезавшись в столб. Серьезно пострадала машина, а люди на островке буквально родились в рубашке. Никто из них серьезно не пострадал. 62-летнюю женщину медики осмотрели на месте и отпустили домой, а вот 20-летнему студенту все же пришлось поехать в больницу. Правда, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Лихач, устроивший ДТП, тоже не пострадал, потому то сразу после аварии сбежал с места преступления, бросив машину. В полиции практически сразу установили личность владельца и приступили к его поискам. Предполагалось, что мужчине грозит только штраф, потому что пешеходы не получили серьезных травм. Скорее всего вред их здоровью квалифицируют как легкий, но это станет известно точно только после экспертизы, уточнили в полиции. Поэтому омичу грозил бы только штраф. Но, оказалось, все не так просто.

За рулем в момент аварии был не сам владелец машины, а его 29-летний приятель. До этого он вместе распивали алкоголь и решили прокатиться. Владелец сел на пассажирское сиденье вместе с третьим участником застолья, а 29-летний омич вызвался порулить. В районе перекрестка водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшемся в попутном направлении, от чего его занесло. Затормозить омич не смог. Сразу после аварии приятели разбежались. Как уточнили в пресс-службе полиции, задержанный омич уже был лишен прав, поэтому за рулем находился без документов. Проверка по факту аварии еще продолжается.

- В настоящее время по факту совершенного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки в зависимости от тяжести наступивших последствий будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.