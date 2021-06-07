Омич, сбивший двоих людей у ТЦ «Кристалл» и скрывшийся с места ДТП, может отделаться штрафом

Водителю иномарки может грозить только административный штраф. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжают поиски водителя, устроившего ДТП на проспекте Мира рядом с "Кристаллом". Он пролетел через островок безопасности и сбил двух пешеходов. 62-летняя женщина получила травмы голени и груди, но медики осмотрели ее на месте и отпустили домой, а 20-летний студент сломал ключицу и получил травму головы. Его уже пришлось госпитализировать. Но все травмы пешеходов, скорее всего, оценят как легкие, а это значит, что водителю грозит не более чем штраф.

Уголовная ответственность наступает только при причинении тяжелого или среднего вреда здоровью, в остальных случаях для водителя предусмотрена только административная ответственность, отметили в полиции. Выходит, что омич может отделаться только штрафом за легкий вред здоровью. Скорее всего заплатить придется и за то, что сбежал с места аварии.