Появилось видео наезда "Мазды" на пешеходов у "Кристалла" - сбежавшего водителя до сих пор не нашли

Водитель скрылся сразу же после ДТП. Фото: ВКонтакте

Жуткая авария произошла в минувшие выходные в городке Нефтяников. Автомобиль "Мазда" с логотипами такси на огромной скорости протаранил островок безопасности с пешеходами на проспекте Мира. Все случилось у ТЦ "Кристалл". После аварии неуправляемая машина улетела не тротуар встречной полосы. Остановилась машина лишь после того, как врезалась в столб и оградительный забор. Водитель иномарки сразу же скрылся с места аварии.

Тем временем, появилось видео самого момента ДТП в Нефтяниках. Судя по кадрам, водитель бешеной "Мазды" пытался на огромной скорости проехать у "Кристалла" прямо с полосы, предназначенной для поворота налево с Проспекта Мира на улицу Химиков. Водителя до сих пор не нашли - он сбежал с места аварии. "Комсомолка" узнала о состоянии пострадавших: сбитая 62-летняя женщина получила травму голени и груди. После оказания помощи ее отпустили домой. А вот работнику кафе у "Кристалла" 20-летнему студенту повезло меньше: у него перелом плеча и травма головы. Он в больницы и угрозы жизни нет.

Пешеходы родились в рубашки, учитывая, что серьезных травм не получили. Самое интересное, что водитель, едва не убивший двоих людей, может отделаться обычным штрафом. Уголовное ответственность наступает только при причинении среднего и тяжко вреда здоровью. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе омской полиции. Скорее всего, травмы пострадавших в аварии пешеходов отнесут к легким. Продолжаются поиски 40-летнего водителя "Мазды".

- Мы отсмотрели записи с камер наблюдения. Знаем, в какую сторону ушел с места аварии водитель. Его личность установлена, продолжаются поиски, - уточнили нам в омской полиции.