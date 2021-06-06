В Омске водитель "Мазды" вылетел на островок безопасности у "Кристалла", сбил двоих людей и скрылся

Машина вылетела на встречную полосу и остановилась на заборе тротуара. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Страшная авария произошла утром в городке Нефтяников. У остановки "Кристалл" водитель "Мазды" с наклейками службы такси ехал по проспекту Мира в сторону центра. У кинотеатра машина столкнулась с автомобилем ВАЗ, после удара иномарка вылетела на островок безопасности, где стояли пешеходы. Неуправляемая машина на огромной скорости сбила двоих пешеходов 20 и 50 лет.

После этого "Мазду" вынесло на пешеходный тротуар противоположной дороги. Остановил машину лишь столб и оградительный забор. Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, водитель иномарки после случившегося вылез из салона и скрылся в неизвестном направлении. О том, чтобы помочь сбитым пешеходам, он даже не подумал. Двоих омичей после аварии с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас полиция ищет водителя, который, скорее всего, и стал виновником страшной аварии. Его личность установлена: за рулём "Мазды" сидел 40-летний омич. О состоянии сбитых пешеходов ничего не сообщается.