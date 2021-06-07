Омич получил 9 лет тюрьмы за убийство любовницы, совратившей его в 15 лет

За убийство парню придется отбывать срок в колонии строгого режима.

Запутанная история любви получила кровавый финал летом прошлого года. Тогда стало известно, что 19-летний Паша из села Петрово под Омском подозревается в убийстве 30-летней односельчанки, с которой у них есть общий ребенок. Следователи проверили несколько версий, но пришли к выводу, что кроме молодого любовника этого сделать никто не мог. Родственники долго не верили в виновность молодого парня, но все оказалось именно так, как предположили следователи.

История любви Паши и погибшей Натальей началась давно, когда молодому человеку едва стукнуло 15 лет. Тогда на странную связь обратили внимание в школе, но участники истории все отрицали. А через два года Наталья родила дочь. Отказываться от ребенка Павел не стал, но и к Наталье не переехал, продолжал ходить в гости. Через некоторое врем отношения со взрослой женщиной наскучили парню и он захотел расстаться. Наталья ревновала и не хотела отпускать Пашу. Из-за этого они часто ссорились. Видимо, одна из таких ссор и стала роковой в июньский день 2020 года. Пара поехала к озеру Черное, чтобы поговорить и решить свои разногласия. Паша вышел из себя и ножом несколько раз ударил Наталью. Женщина скончалась на месте.

Сам Павел отрицал свою причастность к преступлению. Но потом все же сознался и раскаялся. Его дело рассмотрели сегодня в Тевризском суде, как сообщает пресс-служба прокуратуры. На основании собранных доказательств суд решил назначить Павлу наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Что будет с общим ребенком Павла и Натальи пока не известно. Ранее родители парня хотели даже провести ДНК экспертизу, чтобы иметь возможность заботиться о девочке. Пока этого не сделано, юридически для девочки они никто. После смерти матери девочку отдали в приемную семью.

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