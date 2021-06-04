Погорельцы омской деревни Каракуль, уничтоженной огнем, вынуждены жить в старом автобусе

Для некоторых сибиряков кабина этого старенького ПАЗика теперь служит домом. ФОТО: Дмитрий Петренко

Все непросто у жителей татарской деревни Каракуль Большереченского района. В начале мая из-за лесных пожаров она была полностью уничтожена огнем. Дотла сгорело 15 из 17 зданий в селе. Десятки людей остались без своего жилья. Сейчас они переехали в другие села к родственникам и знакомым.

Власти обещали в короткие сроки отстроить новые дома для сельчан. В Каракуль даже прилетал губернатор Александр Бурков. Тем не менее, ясности с тем, когда у людей появится жилье, нет. На месте некоторых бывших домов до сих пор пепелище после сильнейшего пожара. Все, что смогли пока получить жители Каракуля, как утверждает омский депутат Дмитрий Петренко, это компенсацию в 10 тысяч рублей. На компенсацию от 50 до 300 тысяч смогут рассчитывать только те жители деревни, которые оформили землю под домом и жилье в собственность. Но многие этого и не делали. Как быть им, большой вопрос.

Те, кому совсем некуда ехать и негде жить, идут на крайние мере. В Каракуле есть семья, как рассказал депутат Дмитрий Петренко, которая временно живет в кузове старенького автобуса. Люди как могли организовали там быт. Металлические основания своего жилища они утеплили старыми коврами. Погода на севере Омской области суровая, поэтому без обогревателя там тоже не обойтись. Холодными ночами обитатели ПАЗика греются старым советским калорифером.

Но люди не теряют надежды и верят, что смогут восстановить свои сгоревшие дома. Они хотят поскорее забыть весь этот кошмар и разбираться, почему случился этот пожар и кто виноват, они не хотят. Напомним, что следственный комитет завел уголовное дело на главу сельского поселения Лейлу Мухамедшину. Ее обвинили в том, что она не приняла меры, необходимые для предупреждения природного пожара. Сама же чиновница заявила, что несколько дней дежурила на окраине деревни, окапывала Каракуль с помощью экскаватора и даже сама тушила огонь. Главной проблемой она назвала нехватку денег в бюджете села на борьбу с лесными пожарами. Жители сгоревшего села встали на сторону Лейлы Мухамедшиной и пытаются защитить главу.