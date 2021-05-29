Омского депутата, жену которого обвиняли в съемках хоум-видео со школьницами, заключили под стражу

Теперь и народный избранник с сомнительной репутацией оказался под следствием.

Жителей тихого села Покровка совсем недалеко от Омска потрясла история местного депутата и его супруги. Оказалось, что они снимали порно в собственной квартире с несовершеннолетними девушками. Об этом узнали благодаря соцсетям. Местные жители получили рассылку с предложением вступить в закрытый телеграм-канал, где можно было получить пикантные фото и видео. На них узнали жену местного 28-летнего депутата и несовершеннолетнюю девушку из того же села. Омичи возмутились и обратились в полицию.

Оказалось, работала порностудия с размахом: наснимать успели около 80 гигабайт видео. Но Инга Ольхова уверяла в беседе с "Комсомольской правдой в Омске", что их семью подставили из-за политической карьеры мужа. Инга утверждала, что именно одна из участниц роликов, Катя, была инициатором произошедшего.

- Катя и говорит: «Давай зарабатывать деньги!». Предложила для начала скинуть туда ее обнаженные фото, а потом еще и видео. И сама же на меня заявление в полицию написала, что ее совратили, - говорила женщина.

Сначала подозревали в съемках только ее. Пока следователи изучали видеоматериалы, предполагали, что в съемках участвовала только жена депутата, а сам он ничего не знал. Но местные очень в этом сомневались. Они отмечали, что сам Андрей тоже далеко не пример для подражания и не верили, что о съемках порно в собственной квартире можно было не знать. Местные жители оказались правы в своих подозрениях. В Следственном комитете по Омской области сообщили, что все же нашли основания для возбуждения уголовного дела и на самого депутата. Его задержали и поместили под стражу на 2 месяца.

Его жена уже довольно долгое время находится под домашним арестом. Ее обвиняют в растлении несовершеннолетних. По этой статье 23-летней омичке может грозить до 6 лет лишения свободы.

«За съемки платили 3 тысячи»: Что известно об истории в омском селе, где жена депутата снимала интим-видео со школьницами и продавала его

Дикая история произошла в одном из сел под Омском. Там уголовное дело за растление несовершеннолетних девочек завели на 22-летнюю жену депутата местного сельсовета Ингу Ольхову. Как выяснили следователи, она снимала порно с двумя школьницами – 15-летней Катей и 17-летней Леной. Порно-студию Ольхова устроила прямо у себя дома. (Далее...)

«Продавать ролики– идея девочек»: Омский депутат и его жена, снимавшие хоум-видео с подростками, во всем винят самих школьниц

Следственным органам обо всем стало известно в апреле. Они изъяли у незадачливых сельских «продюсеров» 80 Гб хоум-видео. Сейчас специалистам еще приходится изучать его на содержание порнографии. Муж Ольги А. пока никак не проходит по делу, он даже не подозреваемый. Однако после окончания проверки его статус может измениться. Он, кстати, уже был судим за наркотики. (Далее...)

«Появился парень – и Катю как подменили»: Что известно об омских школьницах, снимавшихся в интим-видео с женой депутата

По первоначальной версии, 22-летняя местная жительница Ольга А. пригласила в гости 15-летнюю девочку и, угостив школьницу пивом, предложила ей устроить откровенную фотосессию – в белье и без – и сняться в «фильме». В следующий раз также за вознаграждение предложила 9-класснице заняться сексом. При этом все происходящее снова записывала на камеру телефона. За каждый сеанс несостоявшийся «режиссер» хоум-видео платила подростку по 3 тысячи рублей. (Далее...)