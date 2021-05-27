Омича, зверски убившего любовника жены, приговорили к 14 годам заключения

Омич вооружился ножами и пошел убивать соперника.

Леденящая душу история произошла еще в июне 2020 года. Тогда жители одной из многоэтажек в Ленинском округе стали свидетелями кровавой расправы над своим соседом. Неизвестный подбежал к 28-летнему омичу и стал наносить удары ножами. Всего омич получил 38 ранений, от которых и скончался на месте. Нападавший попытался скрыться на своей машине, по попал в ДТП. Транспорт он сжег, а сам, перепачканный кровью, попытался спрятаться в ближайших гаражах. Там его и задержала полиция.

Выяснилось, что причиной всему стала ревность. 34-летний убийца приревновал свою жену к погибшему, с которым она изменяла ему. Супруги расстались, но потом мужчина уговорил женщину попробовать начать все сначала ради детей, у них осталось двое малышей. Заново свить семейное гнездышко не вышло, жена все равно продолжала встречаться с любовником. Поэтому у обманутого мужа и возник план мести. Свои зверства он записал на видео и отправил ролик жене, подписав: «Смотри, как умирает твой любовник».

Сегодня, 27 мая, суд вынес приговор убийце. За преступление он получил 14 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после освобождения. У погибшего омича осталась семья, которой ревнивец должен выплатить солидную денежную компенсацию: 1 миллион – малолетнему сыну и 300 тысяч – бабушке погибшего.

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