Омича, убившего человека из-за переписки в соцсетях, отправили в колонию на 8 лет

Павла Кайля признали виновным в убийстве человека. Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 22 апреля, в Кировском районном суде вынесли приговор 31-летнему Павлу Кайлю, убившему человека из-за оскорблений в соцсети.

Все началось с обычного ролика в интернете. На нем водитель грубо нарушает правила дорожного движения. Кайль прокомментировал видео, Дмитрий Кобылко зачем-то перешел на оскорбления. После мужчины начали писать друг другу уже в личные сообщения. Простой «обмен любезностями» перешел в угрозы. Мужчины договорились встретиться оффлайн – на станции техобслуживания, где работал Кобылко.

Кайль отправился на встречу, прихватив с собой воздушку и приятеля с битой. Его оппонент оборонялся гаечным ключом. В итоге Павел выстрелил оппоненту в грудь, тот истек кровью и умер до приезда скорой.

Вот с этого комментария в соцсетях все и началось.

Павел Кайль (на фото слева) и Дмитрий Кобылко (справа) насмерть рассорились из-за безобидного поста в соцсети.

В последнем слове подсудимый принес соболезнования родным убитого и снова заявил, что не желал смерти убитому им человеку, а просто оборонялся.

Однако эта версия не получила подтверждения. Выяснилось, что Кайль изначально готовился именно к нанесению тяжких увечий. Он переделал купленное в охотничьем магазине ружье, усилив его убойную силу. А после пристреливал, выезжая за город и стреляя по пустым банкам.

Кайль прихватил с собой на встречу переделанное пневматическое оружие, а после убийства спокойно отправился пить пиво. Фото: Анна МИКУЛА

- Во время выяснения отношений обвиняемый произвел выстрел из пневматической винтовки в грудь потерпевшего, после чего уехал, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Благодаря активной работе следователей по горячим следам при осмотре места преступления были изъяты видеозаписи с уличных камер наружного наблюдения, в поле обзора которых попал отъезжающий автомобиль. После улучшения качества видеозаписи был установлен госномер машины и ее владелец. Вскоре подозреваемый, спокойно распивавший пиво на лавочке около своего дома (как он пояснил следователю, пиво с другом решили выпить, чтобы успокоиться после случившегося) был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На следствии обвиняемый утверждал, что произвел выстрелы, якобы обороняясь от нападения потерпевшего, но его версия была опровергнута собранными доказательствами. Следствие установило: как такового нападения на Кайля не было. В руках у потерпевшего был гаечный ключ, а не оружие.

Уже во время оглашения приговора суд пришел к выводу о необходимости переквалификации уголовной статьи, по которой судили Кайля с убийства на более мягкую – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Мужчина в ходе рассмотрения дела признал вину частично, ссылаясь на то, что умысла на причинение смерти у него не было и он не осознавал, что выстрел из пневматической винтовки может причинить смерть, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд взыскал с него 870 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавшего, с учетом того, что он добровольно возместил 130 тысяч рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

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- Конечно, я и сестра Павла пришли его поддержать – сейчас на него столько грязи льется, – считает супруга подсудимого Анжелика. И неожиданно добавляет:

- Все, что сейчас говорят на суде – вранье. Он хороший человек, его пытаются выставить в неприглядном свете. Это Кобылко первым начал – он выслал моему мужу фото пистолета и начал угрожать.

Ранее в беседе с «Комсомолкой» Анжелика рассказывала, что Павел заботливый муж и отец, главный кормилец семьи. Впрочем, женщина и стала невольной виновницей случившегося. (Подробнее...)

«Твоя карма, что ничего не достиг в жизни»: Опубликована переписка в соцсетях, из-за которой один омич застрелил другого

Дмитрий Иванов и Павел Кайль в буквальном смысле насмерть поссорились из-за безобидного поста в Instaram. Один из подписчиков опубликовал видео с нарушением ПДД. На записи видно, что легковушка обгоняет машину по встречке, потом подрезает еще одно авто, а спустя несколько минут этот водитель авто уже стоит на обочине и объясняется с сотрудником ГИБДД. (Подробнее...)

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Сестра Дмитрия подробно рассказала, как узнала о смерти брата. Она говорит, что он всегда был позитивным, много шутил. И родные очень удивились, когда узнали, что Кобылко вступил в подобную переписку.

– Позвонила мама и сказала: «Димка погиб!», – дрожащим голосом говорит в суде женщина. – Никаких подробностей не было. Тогда я зашла в интернет посмотреть сводки, кто и что пишет. Под ситуацию подходил единственный ролик в соцсетях. Я увидела СТО, в котором работает брат. К нему подъезжают два человека на темной иномарке. Они заходят внутрь и через 2 минуты буквально выходят, а за ними бежит человек с голым торсом и держится за грудь. Лица я не увидела, но по фигуре поняла: это наш Димка, я знала, что он работает именно в этом сервисе. Он что-то кинул в сторону этих людей и пошел обратно согнувшись.

– Каким человеком был ваш брат? – уточняет судья.

– Он, вообще, неконфликтный, поэтому мы все удивлены, что все это случилось. Веселый, доброжелательный. Наоборот, когда мы были подростками, всегда пытался разрешать конфликты. Вообще, всем помогал, рукастый был. Нашей сестре кровлю полностью сам заменил. Я до сих пор не сплю после его смерти, очень переживаю. Постоянно езжу на кладбище. (Подробнее...)